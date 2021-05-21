Звезда «Властелина колец» тайно женился на Кэти Перри

https://static.news.ru/photo/f3db5e1a-ba4c-11eb-881b-96000091f725_660.jpg Кэти Перри и Орландо Блум Фото: facebook.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри и британский актёр Орландо Блум объявляли о помолвке два года назад. Но красивые снимки со свадьбы поклонники так и не увидели: пандемия COVID-19 разрушила планы влюблённых. Кроме того, в августе 2020-го у них родилась дочь Дейзи Блу. О тайном бракосочетании звезды «Властелина колец» с Перри фанаты начали догадываться, когда заметили кольцо «на том самом пальце» исполнительницы, передаёт портал Us Weekly со ссылкой на друга знаменитостей Бобби Бонса.

Свадьба была настолько маленькой, что я даже не получил приглашение, — удивился собеседник.

Слухи о том, что Блум и Перри сыграли свадьбу, появились весной 2021-го. По одной из версий, из-за вспышки коронавируса они решили сделать церемонию ещё более личной, пригласив только самых близких. Кэти и Орландо встречаются с 2016-го, а предложение от избранника певица получила в День всех влюблённых в 2019 году.

Накануне члены королевской семьи не отправили в трёхлетнюю годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл публичные поздравления. В социальных медиа сложилось впечатление, что родственники из-за раскола публично проигнорировали важную дату для внука королевы Елизаветы II и его супруги. Принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и королева не стали поздравлять супругов в публичном поле. Почему годовщина осталась незамеченной семьёй, остаётся лишь гадать.