Звезда «Уральских пельменей» рассказала о плюсах самоизоляции

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова считает самоизоляцию идеальным временем, чтобы творить.
В настоящее время актриса занята написанием собственной книги, в которой расскажет свою историю успеха. Из-за режима самоизоляции она всё время проводит дома, часть рабочих проектов отменила или перенесла.
Михалкова призналась, что рада возможности так много времени провести в домашней обстановке и не думать о работе,
В неделе самоизоляции никто не «дёргает» на улицу. И мне не приходится испытывать лёгкое чувство вины, объясняя организаторам, почему я не могу или не хочу пойти на ту или иную встречу, презентацию, круглый стол, — сказала она.
Ранее Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из шоу «Уральские пельмени». Она опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что теперь участвует в съёмках детского КВН. Девушка отметила, что для неё счастье поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен