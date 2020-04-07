Звезда «Уральских пельменей» рассказала о плюсах самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b2981bd2-78d0-11ea-b9bc-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: julia mihalkova/instagram.com

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова считает самоизоляцию идеальным временем, чтобы творить.

В настоящее время актриса занята написанием собственной книги, в которой расскажет свою историю успеха. Из-за режима самоизоляции она всё время проводит дома, часть рабочих проектов отменила или перенесла.

Михалкова призналась, что рада возможности так много времени провести в домашней обстановке и не думать о работе, пишет «Экспресс газета».

В неделе самоизоляции никто не «дёргает» на улицу. И мне не приходится испытывать лёгкое чувство вины, объясняя организаторам, почему я не могу или не хочу пойти на ту или иную встречу, презентацию, круглый стол, — сказала она.

Ранее Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из шоу «Уральские пельмени». Она опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что теперь участвует в съёмках детского КВН. Девушка отметила, что для неё счастье поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену, писал NEWS.ru.