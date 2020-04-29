Звезда «Уральских пельменей» Михалкова высказалась о домашнем насилии

https://static.news.ru/photo/264069c4-8ad6-11ea-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: instagram.com/mihalkova

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова решила прокомментировать скандал, который произошёл с Региной Тодоренко.

Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. Как сообщила звезда в Instagram, она против любого насилия в принципе.

Юмористка считает, что мужчина всегда может уйти, чтобы не конфликтовать с женщиной. Она не понимает тех мужей, которые позволяют себе поднимать руку на любимую женщину.

Если мужчина поднимает руку на женщину, то в моей картине мира виноват всегда и только он. Даже если она сама «нарывается», всё равно — ничто не может оправдать насилие. Выбор всегда есть. Если у мужчины нет ни ума, ни сил, ни желания решить спор с женщиной словами, то можно просто развернуться и уйти, — написала телеведущая в Instagram.

Как писал NEWS.ru, редакция журнала Glamour лишила Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии. Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей и надеются, что они поддержат это решение.