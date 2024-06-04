Звезде «Слова пацана» стало неловко во время интимных сцен с Дитковските Актер Слава Копейкин признался в неловкости во время интимных сцен с Дитковските

Актер Слава Копейкин, сыгравший одну из главных ролей в сериале «На автомате», рассказал The Voice о съемках интимных сцен с Агнией Дитковските. Он подчеркнул, что актрисой у него сразу же произошел творческий коннект.

С Агнией у нас сразу произошел творческий коннект. Абсолютно дружески начали общаться с самого начала. Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнерски почувствовали друг друга, — рассказал Копейкин.

По его словам, во время работы над сериалом он многому научился у более опытных коллег. Звезда «Слова пацана» при этом добавил, что вовсе не обязательно было общаться с артистами, чтобы научиться чему-то новому.

Ранее звезды «Слова пацана» засветились на одной съемочной площадке в Жуковском, что дало возможность предположить о съемках продолжения картины. На кадрах можно увидеть актеров Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева и Андрея Максимова. К компании «пацанов» также присоединились Артем Кошман, известный по «Черной весне», и Кузьма Котрелев, засветившейся в «ЮЗЗЗ».

До этого сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что съемки второго сезона «Слова пацана» пока не планируются. Он считает, что продолжение сериала должно быть не хуже, однако планка задрана высокая, поэтому сделать это непросто.