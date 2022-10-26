Звезда «Кухни» рассказал, как отцовство повлияло на его карьеру Актер Богатырев признался, что отцовство повлияло на продолжительность его съемок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Богатырев

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал в интервью для «Слова и Дела», что с рождением сына его творческая жизнь претерпела серьезные изменения. Актер стремится проводить с ребенком как можно больше времени, что влияет на продолжительность съемок, хотя его отношение к работе никак не изменилось. Помимо того, он отметил, что стал более серьезным человеком.

Конечно же, все поменялось. Мне кажется, я стал серьезнее, потому что вместе с ребенком появляются и другая ответственность, и другое отношение к жизни. <...> Не могу сказать, что я как-то серьезно поменял свое отношение к съемкам. Конечно же, экспедиции — мой ресурс. Но мне также важно больше времени проводить с сыном. Я молодой папа и только начинаю этот путь, который для меня полон загадок, — отметил Богатырев.

Актер добавил, что преследует в своей работе глобальную цель — оставить после себя творческое наследие. Также Богатырев рассказал, что хотел бы заняться благотворительностью.

Герой сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Андрей Божанов ранее попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге. Артист не собирался забирать деньги, он всего лишь хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиторам. Но в итоге на него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На допросе Божанов подтвердил, что не хотел красть деньги, пытаясь таким образом избавиться от давления кредиторов.