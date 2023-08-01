Звезда «Эйфории» умер в 25 лет из-за депрессии: фото Ангуса Клауда

Фото: HBO

Кадр из сериала «Эйфория»

Звезда сериала «Эйфория» от HBO Ангус Клауд скончался у себя дома в возрасте 25 лет, сообщает Variety со ссылкой на родственников актера. Клауд сыграл в сериале наркодилера Феско — это была первая актерская работа в его жизни.

Когда приехала скорая помощь, актер был уже мертв. Официальная причина смерти неизвестна, уточнили в экстренных службах. Расследование продолжается.

Неделю назад умер отец Ангуса Клауда, с которым они были очень близки. На фоне этих событий у актера началась депрессия.

«Ангус рассказал нам о своей борьбе с ментальным расстройством, мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться [с депрессией] в одиночку», — говорится в заявлении родственников.

Актер учился Оклендской школе искусств со своей коллегой по «Эйфория» Зендеей.

Фото Ангуса Клауда — в галерее NEWS.ru