https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Филипп Алексеев стал виновником аварии, а затем потасовки на МКАД.

Молодой человек зацепил байкера, обгоняя машины на обочине, из-за чего тот упал на автомобиль, который ехал рядом. Алексеев на это никак не отреагировал, чем возмутил участников дорожного движения. Позже его догнали, однако оформлять ДТП он отказался и сбежал. В результате инцидента завязалась драка.

По данным Telegram-канала Mash, звезда телестройки спешил на самолёт.

Ранее News.ru писал о том, что экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Александр Гобозов попал в больницу после ДТП.