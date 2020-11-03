Звезда Comedy Woman Варнава удивила поклонников непривычным образом

https://static.news.ru/photo/67d9b25c-1e4f-11eb-a54f-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Екатерина Варнава сумела удивить поклонников непривычным женственным образом. Звезда Comedy Woman снялась в полупрозрачном платье российского люксового бренда Maisonesve.

Непривычный образ комедийной актрисы — женственной, утончённой в платье в пол цвета капучино заставил ахнуть пользователей. Платье выгодно подчеркнуло фигуру Варнавы, да и сама актриса была удивлена тому, как изменила её новая одежда.

Обозначили женщину. Уловили изысканную красоту, — подписала снимок Варнава, явно любуясь собой.

Фанаты и коллеги полностью согласились с ней. «Как вам идёт этот образ», «Королева», «Какая ты красивая, нежная, стройная», — написали в комментариях подписчики. Не прошёл мимо снимков и Тимур Родригез, бывший резидент Comedy Club. «Роскошная! Просто разрыв!», — в восторге написал музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Александра Молочникова, возлюбленного Варнавы, тесты на COVID-19 дали положительный результат. Приехавший в Сочи на фестиваль «Кинотавр» режиссёр сообщил об этом в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях.