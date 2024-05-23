Звезда Comedy Woman рассказала, кому больше всех нужно образование Актриса Медведева: искать свои интересы и учиться должны и молодые и взрослые

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Медведева

Слова певца Прохора Шаляпина о том, что молодежь пытается компенсировать недостаток образования харизмой и ей необходимо формальное образование, относятся не только к собственно молодежи, заявила корреспонденту NEWS.ru на вручении премии «Дай пять!» актриса, бывший резидент Comedy Woman Наталья Медведева. По ее словам, учиться нужно не только молодежи, но и взрослым, и не только в России.

Образования не хватает не только молодежи, но и всем — и взрослым, и всему населению страны, и любой страны. <...> Всем нужно образовываться, всем нужно искать свои интересы и обучаться. Дети и подростки и молодежь, это не исключение, — подчеркнула Медведева.

Ранее Шаляпин заявил Пятому каналу, что молодым артистам не хватает немного образования. По мнению Шаляпина, некоторым юным певцам стоит подтянуть свои базовые навыки. Артист отметил, что молодое поколение восполняет недостаток знаний в музыке харизмой.

Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин считает, что, чтобы играть в фильмах, необязательно получать актерское образование. Он отметил, что прекрасным тому примером являются такие актеры, как Ия Саввина, Александр Филиппенко и Георгий Бурков. В свою очередь, артист Сергей Бурунов предположил, что для актера все же желательно иметь профильное образование.