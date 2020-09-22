Журова оправдала Плющенко за грубый разговор с Гном Гномычем на тренировке

https://static.news.ru/photo/95b8f142-fcdf-11ea-b840-fa163e074e61_660.jpg Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова поддержала Евгения Плющенко, который заставляет сына тренироваться несмотря на боль. Те, кто критикует фигуриста, сами никогда не были в спорте и не понимают, что такое ежедневный титанический труд, сообщила она NEWS.ru.

Я могу сказать, что Евгений очень мягко разговаривал с сыном по сравнению с тем, как, бывает, тренеры разговаривают со своими подопечными, когда надо преодолеть лень или ещё что-то, — пояснила Журова.

Она отметила, что дети часто жалуются на боль, не чувствуя её как таковую. В этот момент, считает Журова, тренер должен обязательно заставить продолжать упражнения, сказав «давай терпи, ну-ка соберись, тебе не больно, тебе только кажется».

Это нормальные фразы, потому что зачастую действительно кажется, что ты устал, что тебе хочется отдохнуть, ты видишь, что твои товарищи где-то там расслабляются, а тебя тут заставляют что-то делать, прыгать, бегать, и тебе хочется, как и они, лежать и ничего не делать на диване, — подчёркивает спортсменка.

В случае с Плющенко, считает Журова, всё ещё сложнее, ведь он родитель и тренер в одном лице. С одной стороны, Гном Гномыч — его ребёнок, а с другой стороны — папа-тренер, который понимает, что без упорства не будет должного результата.

Невозможно в спорте по-другому. Где-то надо поругать, где-то похвалить, и это надо правильно дозировать. В этом видео, как мне показалось, Женя хотел продемонстрировать, как можно мягко родителю наоборот заставить что-то сделать, когда ребёнок этого не хочет, — подытожила она.

Ранее Плющенко опубликовал видео «мужского разговора» на тренировке с сыном. Саша пожаловался отцу, что ему во время прыжка стало больно, на что фигурист сказал, что нужно терпеть, а отдыхать уже после тренировки, писал NEWS.ru.