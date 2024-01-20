«Жизни больше нет»: Собчак пожаловалась на упадок духа Собчак пожаловалась на плохое настроение и ухудшение сна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что в последнее время начала испытывать упадническое настроение и плохо спит по ночам. Девушка пояснила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что страдает от чувства «рассыпавшейся жизни», которой «больше нет», потому что все друзья живут далеко, а глобальные цели куда-то делись.

Новый день, работа, пытаешься найти себя в маленьких важных делах, в помощи другим, главное не думать о том, что жизни, которую очень любил, просто нигде больше нет. Друзья почти все разбросаны по миру, и всех вроде видишь, навещаешь. Но это рассыпавшаяся жизнь, а не цельная мозаика с центром в Москве, — поделилась журналистка.

Собчак отметила, что долгое время старалась не терять оптимизм, двигаться дальше. По словам журналистки, в какой-то момент она все равно рухнула «с размаху в серотониновую яму».

Ранее Собчак объявила об оказании помощи беженцам из Белгорода и тем, кто остался без жилья в результате обстрелов со стороны ВСУ. Собчак назвала Белгород одним из самых опасных городов России, так как удары здесь стали ежедневными. Телеведущая отметила, что возьмет на себя часть расселений, и призвала своих подписчиков оказывать поддержку беженцам. Она пояснила, что оставшимся без жилья россиянам нужно писать ей на электронный адрес для получения помощи.