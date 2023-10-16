Сын Собчак назвал страну, в которой хочет жить Шестилетний сын Собчак заявил, что хочет жить в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Сын журналистки Ксении Собчак Платон в опубликованном мамой видео заявил, что предпочел бы жить в России. Когда журналистка поинтересовалась у шестилетнего мальчика, почему он так решил, ребенок стукнул кулаком и просто повторил: «В России».

Собчак отвозила наследника в школу и по пути засняла видео разговора с малышом, которое выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Журналистке стало интересно, в какой стране и почему желает жить ее сын.

Жесткий ответ — в России! — сказал ребенок.

Недавно Собчак попала в скандал из-за нелестного высказывания в адрес граждан России. По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, журналистка поддержала юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и назвала россиян, которые критикуют шоумена, «говноедами». Бородин призвал Собчак извиниться за свои слова, иначе обязательно найдутся люди, которые подадут на нее в суд за оскорбление.

Комментарий Собчак оставила под постом Галкина, в котором он сообщил, что горд быть частью израильского народа, сплоченного и патриотичного. Собчак также назвала Израиль великой страной и посоветовала коллеге не обращать внимания на критиков.