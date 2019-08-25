https://static.news.ru/photo/5ea0d736-c79f-11e9-a645-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Популярный певец Валерий Леонтьев недавно певец перевёз супругу Людмилу Исакович в Москву. До переезда она долгие годы жила в США.

У неё все хорошо, просто захотела пожить в Москве, приехала в отпуск. В данный момент она не работает. Лежит на диване, смотрит сериалы, ходит в театры, — цитирует певца Starhit .

Леонтьев признался, что они предпочитают отдых в экзотических местах. Недавно летали на Виргинские острова, а до этого были на Гавайях — снимали домик в маленькой бухте.

Супруги вместе больше 40 лет, однако узаконили отношения только в 1998 году. Людмила Исакович избегает публичности и редко появляется на светских мероприятиях. Большую часть года она живёт в Майами, где работает работается парикмахером для собак.

Ранее сообщалось, что Леонтьев покидает сцену после выступления в Витебске на фестивале «Славянский базар». Пресс-секретарь артиста Татьяна Федоткина опровергла эту информацию и сообщила, что у исполнителя плотный гастрольный график, а концерты расписаны до конца года.