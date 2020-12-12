Жена Петросяна впервые показала лицо сына

https://static.news.ru/photo/2dade53e-3d2c-11eb-8a41-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала в Instagram фото, на котором видно лицо их сына Вагана.

Какие планы на воскресенье? Мы в гости! — подписала она снимок.

На фото молодая мама держит одетого в кофту и шапочку сына на руках. Он расположен полубоком и улыбается. Подписчики завалили Брухунову комплиментами, назвав мальчика очаровательным и милым. Некоторые даже разглядели, что сын унаследовал папины глаза и мамину улыбку.

Как писал NEWS.ru, ранее Брухунова опубликовала снимок, как малыш стоит на подоконнике, рассматривая что-то на улице за окном. Пользователи в комментариях отметили, как быстро он подрастает. Они назвали его гномиком, куклёнком, ангелочком и маленьким медвежонком, который уже начинает познавать мир.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко, с которой Петросян со скандалом развёлся в 2019 году.

Традиции скрывать лицо сына поначалу не придерживался Петросян. На первой же обнародованной им фотографии сына, которую он опубликовал в день своего 75-летнего юбилея, шоумен запечатлел себя, держащим Вагана в руках, и лицо ребёнка было хорошо видно. Однако таких «ошибок» он больше не совершал, а ту фотографию некоторое время спустя скрыл, сейчас она недоступна.