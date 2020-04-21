Жена Джигана опубликовала видео с выброшенными из авто детьми

https://static.news.ru/photo/df93bf6a-838e-11ea-80a9-fa163e074e61_660.jpg Джиган и Оксана Самойлова Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Жена Джигана Оксана Самойлова опубликовала видео с вылетающими из машин детьми. Запись не имеет никакого отношения к семье рэпера и носит чисто аллегорический характер.

На кадрах видно, как кто-то выбрасывает из машины детей разных возрастов.

Это же я! — подписала публикацию Самойлова, намекая, что именно так Джиган поступил с ней и с со своими детьми.

@samoylovaoxana

Сейчас рэпер не может видеться со своими детьми, так как проходит курс лечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером. По её словам, впервые за восемь лет ей открылась новая жизнь, в которой она может быть свободной и самостоятельной. Мама четверых детей опубликовала пост, где заявила, что открывает новую страницу своей жизни.