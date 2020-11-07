Жена Бари Алибасова подала на развод

https://static.news.ru/photo/42deeed8-2267-11eb-a429-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала заявление о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым.

О подаче заявления в суд адвоката Алибасова Вадима Горжанкина уведомила юрист его жены Юлия Вербицкая-Линник.

Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже, — сообщил Горжанкин.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной отметила, что последней каплей для окончательного решения о расторжении брака стали публикации в СМИ о новой помощнице Алибасова, а также их совместные вызывающие фотографии, сообщает РЕН ТВ.

Скандал между звёздами произошёл из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина в своё время переписала на Алибасова. Продюсер переоформил жилплощадь на помощника Сергея Моцаря. Якобы таким способом он хотел уберечь супругу от козней дочери Ольги. В октябре артистка выиграла суд и вернула квартиру в собственность.

Ранее NEWS.ru писал, что 82-летняя Федосеева-Шукшина рассматривает возможность расторжения брака с продюсером Бари Алибасовым.