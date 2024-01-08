«Жара Fest» в Дубае: кто выступил, был ли Киркоров, что пообещал Emin «Жара Fest» в Дубае прошел без участия Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Emin

«Жара Fest» в Дубае привлек большое количество российских звезд. Как прошел фестиваль, выступил ли на нем Филипп Киркоров, с кем пришла на «Жару» Ани Лорак, почему Егор Крид стал бабушкой, что рассказал о себе Стас Михайлов, что происходит с «Дискотекой Аварией» и что пообещал Эмин Агаларов?

Как прошел фестиваль «Жара Fest» в Дубае

Новую версию фестиваля «Жара Fest» бизнесмен и исполнитель Эмин Агаларов представил в Дубае. Концерты проходили 6 и 7 января на территории отеля Jumeirah Beach.

В состав исполнителей, кроме создателя фестиваля, выступающего как Emin, вошли азербайджанские поп-певцы Jony и Bahh Tee, рэпер Егор Крид, народный артист России Стас Михайлов, украинская певица Ани Лорак и группа «Дискотека Авария».

Цены на билеты начинались от 375 дирхамов (9300 руб.) и доходили до 5500 дирхамов (136,2 тыс. руб.).

Был ли на «Жаре» Филипп Киркоров

Примадонн, как называется его Telegram-канал, российской поп-сцены побывал в Дубае и выступил на сцене впервые после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой и последовавшей «отмены» на российском новогоднем ТВ.

Филипп Киркоров выступал в ресторане Chalet Berezka, который расположен в одном из самых престижных мест Дубая — на верхушке искусственного архипелага в виде пальмы Палм-Джумейра, напротив пятизвездочного отеля «Атлантида».

StarHit опубликовал видео с выступления, где Киркоров признался, что «не представляет жизни без России».

«Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся! Мы никогда не замерзнем, если в нас будет жить любовь!» — объявил Киркоров.

С кем пришла Ани Лорак

Как сообщает StarHit, украинская певица появилась на ковровой дороже вместе с новым кавалером. Сообщается, что мужчину зовут Исаак Виджраку, по данным портала ProZvezd, он является мастером-инструктором по йоге и специалистом по комплексному оздоровлению организма. Кроме того, он практикует нумерологию, делает магические талисманы и гадает на картах Таро.

Виджраку родился в Барселоне в семье испанки и тонголезца — этим объясняется необычная внешность избранника Лорак. Большую часть времени он проводит на Ибице, где обучает своих учеников. Там они познакомились с певицей, которая тяжело переживала развод с турецким бизнесменом Муратом Налачаджиоглу, на помощь пришли техники Исаака Виджраку, передает ProZvezd.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак

Почему Егор Крид стал бабушкой

Как сообщает StarHit, российский рэпер удивил поклонников, выйдя на сцену в бандане, повязанной на манер платка. Позже он в таком же виде явился на афтепати. Рэпер не стал объяснять причины такого наряда

«Бабушка приехала порадовать гостей», — отшутился Егор Крид.

Что случилось со Стасом Михайловым

Как рассказал StarHit, Стас Михайлов появился в Дубае изменившимся до неузнаваемости. Как оказалось, за минувший год народный артист похудел на 17 кг.

«Не хочу загадывать, но в планах скинуть еще два кило. Пока вес стоит. Я не ем хлеб, не пью, вот и все правила. За новогодние праздники не поправился, держусь. Тем более я болел достаточно тяжело. Сейчас вроде восстановился», — рассказал Михайлов.

СМИ отмечают образ певца на «Жаре Fest» — мохнатые туфли салатового цвета, рубашка с ярким принтом в виде рыбы, желтые очки.

Что сыграла «Дискотека Авария»

Алексей Серов и Алексей Рыжов из группы «Дискотека Авария» выступали в первый день «Жары Fest». StarHit отмечает, что музыканты сделали фотографии перед главным стендом фестиваля.

Что пообещал Эмин Агаларов

Создатель «Жары Fest» и всей структуры «Жара Media» пообещал развить свой фестиваль: как пишет InterMedia, 6 января Эмин объявил, что летом проведет в Азербайджане новый международный фестиваль Dream Fest.

Фестиваль будет проходить на берегу Каспийского моря на курорте Sea Breeze Resort, который расположен на северном берегу Апшеронского полуострова. Первый Dream Fest намечен на 24–28 июля 2024 года. На нем ждут 250 артистов из России, Азербайджана, Грузии, Турции и других стран.

«Мы хотим привнести абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру. В Dream Fest примут участие музыканты из разных стран, звезды Евровидения разных лет», — объявил Эмин Агаларов.

Читайте также:

Киркоров выступил в Дубае: что сказал артист о черной полосе в жизни

Малинин, Агутин, Литвинова: дети каких звезд живут за границей

«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 8 января, что интересного