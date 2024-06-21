Жанна Агузарова объяснила, почему ее номер вырезали из эфира МУЗ-ТВ Агузарова сообщила о техническом сбое на своем выступлении на МУЗ-ТВ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жанна Агузарова

Певица Жанна Агузарова в своем Telegram-канале заявила, что ее номер вырезали из эфира премии МУЗ-ТВ из-за технического брака во время выступления. По словам исполнительницы, режиссером не понравилось освещение на сцене. Поэтому, как пообещала Агузарова, номер будет перезаписан и появится в итоговой версии мероприятия на платформе YouTube.

Подхватили и понесли, что «Жанна провалила номер» и ее вырезали. Остановитесь лить помои! Произошел технический сбой! Брак по свету и графике. Номер будет в повторе и на YouTube! — пояснила артистка в блоге.

Также Агузарова сообщила, что прямо перед выходом на красную дорожку церемонии выяснилось, что ее новые туфли не держатся на ногах. Поэтому пришлось привязать их чьими-то черными шнурками. Позже представители исполнительницы заявили, что даже если телеканал не включит номер Агузаровой в итоговый выпуск, «планеты будут крутиться и звезды светить». Агузарова добавила, что ее заклеенный на премии пластырем глаз не имел отношения к «медицинской теме» и являлся «артом».

Ранее сообщалось, что Агузарова ранее впервые за долгое время появилась на сцене, однако ее возвращение обернулось скандалом. Исполнительница выступила на музыкальной Премии МУЗ-ТВ, но ее вырезали из эфира из-за странного поведения. Помощники певицы при этом рассказали, что поклонники все же увидят выступление артистки на сцене, которое пришлось убрать из эфира из-за поломки света.

Позже музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев заявил, что Агузаровой еще рано завершать карьеру. По его мнению, на российской эстраде сложилась тенденция, что знаменитости, у которых есть песни всероссийского масштаба, уходят со сцены «вперед ногами».

Критик уточнил, что Агузарова — очень специфический человек. По его словам, не все могут понять ее иронию. Но, как подчеркнул эксперт, это вовсе не означает, что певице пора уходить на пенсию и оставлять сцену.