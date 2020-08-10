Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Риту Дакоту экстренно госпитализировали

17:50, 10 августа 2020 10
Рита Дакота Рита Дакота Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заразившуюся коронавирусной инфекцией певицу Риту Дакоту срочно госпитализировали в больницу после того, как её состояние ухудшилось.

Меня госпитализируют. Приехала бригада <...> обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови. Обычно — 95-100, у меня — ниже 90. Срочно увезли на скорой с мигалками. Надеюсь на лучшее и нос не вешаю, — сообщила в Instagram исполнительница.

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Она также показала, что берет с собой планшет, любимую книгу, косметику, паспорт, пижаму, чашку с ложкой.

Третьего августа Рита Дакота опубликовала в своём Instagram пост, в котором сообщила, что её тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным. По словам светской львицы, ни анализ крови, ни КТ не показали заболевание. Однако у артистки было странное предчувствие. После этого она решила сдать анализы в третий раз. Именно они и выявили болезнь. У остальных членов семьи диагноз не подтвердился.

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