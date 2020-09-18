Заразившаяся COVID-19 Нетребко отметила своё 49-летие в больнице с друзьями

https://static.news.ru/photo/d423a9ba-f9a9-11ea-878b-fa163e074e61_660.jpg Фото: prigozhin_iosif

Российская оперная певица Анна Нетребко, заболевшая пневмонией, которая была вызвана новой коронавирусной инфекцией, отметила своё 49-летие в медучреждении. Её пришли поздравить коллеги по цеху. Однако звёзды совсем забыли о медицинских масках.

Оперный певец Ильдар Абдразаков вместе с супругой навестил Нетребко. Они принесли своей подруге праздничный торт и воздушные шары.

А у нас сегодня будут танцы под капельницей, — написала Марика Абдразакова в Instagram.

Поздравительное видео выложил также продюсер Иосиф Пригожин. Судя по кадрам, Нетребко загадала желание, после чего задула свечи, кашляя. После этого певица сразу же надела кислородную маску.

Ранее Ильдар Абдразаков переболел COVID-19. Нескольким артистам, которые контактировали с певцом, пришлось уйти на самоизоляцию.

Как писал NEWS.ru, белорусский певец Дмитрий Колдун заразился коронавирусом. Его госпитализировали.

За последние сутки в России выявлено 5905 новых случаев коронавируса. Из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 5339 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровели 901 207 человек.