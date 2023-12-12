«Зарабатываю деньги там, где мне платят»: как сейчас живет Александр Пушной

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Александр Пушной

Телеведущий Александр Пушной прославился после выхода программы «Галилео», в ходе которой рассказывал о науке и технике и показывал опыты. Что известно о его жизни и новых проектах?

Чем сейчас занимается Александр Пушной

Александр Пушной ведет на You-Tube авторское шоу «Рок жив», в котором рассказывает о музыкальных группах, таких как The Beatles, Queen, Rammstein и Metallica, «Кино» и других.

Ведущий является постоянным участником интеллектуального шоу «Пятеро на одного» и ведет программу «Физики и лирики» на радио «Маяк». В этом году он стал экспертом шоу «Удивительные люди» на «России 1», а также вернулся в эфир СТС с программой «Обратный отчет», по правилам которой игрокам нужно ответить на интеллектуальные вопросы за определенное время, в противном случае с них списывают крупную сумму из выигрыша в три миллиона рублей.

На днях Пушной также принял участие в предновогоднем концерте «Куда уходит старый Крош», в ходе которого исполнил рок-кавер одной из песен мультфильма «Смешарики».

«Я зарабатываю деньги там, где мне платят за мою деятельность. Если это будет научно-популярная программа, то в качестве ведущего научно-популярной программы. Если меня приглашают сыграть какой-то концерт с каверами, то я зарабатываю как музыкант», — признался он изданию «КП-Екатеринбург».

Что известно о личной жизни Александра Пушного

Телеведущий 25 лет состоит в браке с Татьяной Пушной. Они растят троих сыновей. По словам Александра Пушного, все обязанности по дому и забота о детях лежат на плечах супруги.

«Моя задача, чтобы дети были здоровы, сыты и не испытывали никаких проблем. Всем остальным занимается жена. Самое главное, чтобы мальчики видели, как папа относится к маме, как родители относятся к своим родителям» — отметил ведущий.

Пушной считает свою семью обычной, которая вместе прошла разные этапы жизни. Ведущий рассказал, что при переезде в Москву в 90-е годы им с супругой приходилось жить на $50 в месяц.

«Это было в 1999 году, когда мы переехали в Москву. Тогда нам это не казалось чем-то тяжелым. Мы были молоды, у нас не было ни детей, ни обязательств. <...> А сейчас есть деньги, есть возможность пойти к врачу, и ты ходишь и ноешь, что ты все время больной», — сообщил он.

Как складывалась карьера Александра Пушного

Александр Пушной во время учебы в Новосибирском государственном университете стал участником музыкально юмористического клуба «Квант», а позднее присоединился к вузовской команде КВН.

По окончании университета в 1998 году он переехал в Москву по приглашению телеканала ТВ-6, устроился на работу в музыкальную редакцию развлекательной программы «БиС» и продолжил играть в КВН в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта».

В 2001-м из лучших игроков разных сибирских команд образовалась сборная «Сибирские сибиряки», которая сразу дошла до полуфинала Высшей лиги.

Александр Пушной рассказывал, что во время подготовки номеров многие шутки не доходили до зрителя. Так, ведущий программы Александр Масляков не пропустил миниатюру про телеведущего и зоолога Николая Дроздова.

Артист покинул КВН в 2002 году, когда получил приглашение на должность музыкального редактора программы «Всегда готовь». Еще спустя два года она стал соведущим шоу «Хорошие шутки», а в 2006 году вышла передача «Галилео».

Александр Пушной снимался в сериалах и рекламе, озвучивал мультфильмы и компьютерные игры. Все это время и до сих пор он занимается музыкой. В его дискографии 4 альбома. В 2023 году артист выпустил сингл «Группа крови».

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