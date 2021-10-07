«Закрытый показ» вернётся на экраны спустя восемь лет

Ток-шоу «Закрытый показ» вернётся в эфир Первого канала спустя восемь лет с документальным фильмом «Кто тебя победил никто». Картина Любови Аркус выходит к юбилею актрисы Аллы Демидовой — ей 29 сентября исполнилось 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

В ток-шоу участвуют актёр Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит. Также кинокритики Михаил Ратгауз, Борис Нелепо, Александр Колбовский, Василий Степанов, Алёна Долецкая и Юрий Сапрыкин. И создатели фильма: режиссёр Любовь Аркус, режиссёр монтажа Дмитрий Новосельцев, оператор Ирина Штрих.

Похоже, «Закрытый показ» возвращается. Многие, очень многие ждали этого с нетерпением. Возвращается он картиной о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас — к 85-летию Аллы Демидовой. Правила программы остались прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из собравшихся уважаемых гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом мы все вместе смотрим фильм, ну а дальше обсуждаем его, — рассказал ведущий ток-шоу Александр Гордон.

Фильм покажет Первый канал 9 октября в 21:30.

Ранее сообщалось, что трансляцию с космодрома Байконур, откуда 5 октября стартовал корабль «Союз МС-19» с экипажем МКС-66, просмотрели в Интернете свыше 13 млн раз. Зрители наблюдали за началом полёта в основном через интернет-сервисы Первого канала.