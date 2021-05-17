«Закончила с проститутками»: Варнава объяснила уход из Comedy Woman

https://static.news.ru/photo/1bcbde22-b7a0-11eb-a840-96000091f725_660.jpg Фото: kativarnava/instagram.com

Актриса Екатерина Варнава в эфире Comedy Club на канале ТНТ объяснила, с чем связано решение уйти из шоу.

По её словам, этот проект в её жизни закончился.

Началась в моей жизни эпопея с животными. Я закончила с проститутками и эскортницами. И теперь я перешла на животных, — пошутила Варнава, которая играет в спектакле «Бульба. Пир».

В постановке Александра Молочникова актрисе досталась роль девушки, к которой все относятся, как к собаке, а в конце она действительно начинает лаять. Спектакль показывают в столичном Театре на Малой Бронной.

Ранее бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, почему решила покинуть проект. Отвечая на соответствующий вопрос ведущего Вячеслава Манучарова, она заявила, что ей надо было идти дальше. По её словам, также в коллективе начались сложности и периодически вспыхивали конфликты. При этом Морозова заявила, что считает ссоры абсолютно нормальной частью работы.