Юрий Лоза потребовал запретить выпуск шоу «Голос» из-за песни «Плот»

https://static.news.ru/photo/aad0041a-a949-11ea-bc55-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский музыкальный исполнитель Юрий Лоза требует от Первого канала заблокировать один из выпусков телешоу «Голос» из-за использования его песни «Плот». Певец подал в суд на телеканал. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Мосгорсуд.

По словам Лозы, канал нарушил его права на музыкальную композицию. Её использовали без согласия певца в выпуске от октября 2020 года. Он хочет, чтобы ему выплатили четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.

Как следует из картотеки суда, даты разбирательства иска ещё нет, но требования Лозы о предварительных обеспечительных мерах уже удовлетворены. Роскомнадзор обязан в ближайшее время заблокировать ссылки на спорный выпуск.

Музыкант известен своими скандальными заявлениями. В последний раз он оценил заявление актрисы Елены Прокловой о том, что в подростковом возрасте она пережила сексуальное насилие со стороны коллег по площадке во время съёмок. Интервью артистки является «антирекламой», рассказал исполнитель.

До этого он также высказался по поводу песни «Русская женщина» (Russian Woman), с которой певица Манижа Сангин, она же Manizha, представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение». Певец считает, что она вовсе не отражает суть русской культуры.