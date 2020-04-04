Шоу-бизнес

Юрий Лоза посоветовал музыку для самоизоляции

21:06, 04 апреля 2020
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор и автор хита «Плот» Юрий Лоза посоветовал россиянам, находящимся на карантине, не унывать и слушать хорошую музыку.

Я слушаю мелодичную музыку, в основном написанную в прошлом веке. Дунаевский, Гершвин писали хорошую музыку. Поставьте любую вещь Фрэнка Синатры и увидите, сколько там музыки вообще, как играют оркестры. Поставьте группу Chicago, альбом 95 года «Ночь и день». Возьмите любой альбом Queen. Итальянцы написали много хорошей музыки, Челентано поставьте любой альбом и получите огромное удовольствие, — отметил музыкант в интервью «Говорит Москва».

При этом он отметил, что сейчас многие российские звёзды устраивают онлайн-концерты, которые тоже можно послушать. Сам он подобным не собирается заниматься.

Как писал NEWS.ru, российская группа Little Big проведёт концерт онлайн на платформе «Яндекс.Эфир». Выступление состоится 11 апреля.

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