Юрий Лоза посоветовал музыку для самоизоляции

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Рэпер Гуф поделился с подписчикам новостями о том, как проходит лечение в клинике. Алексей Долматов опубликовал в сторис Instagram видео с капельницей.

Настроение у Гуфа бодрое, и он постоянно шутит, а также передаёт сообщения своей бывшей жене, в которых говорит о своих чувствах к ней и своему сыну Сэму. Рэпер при этом...