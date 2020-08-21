Юрий Лоза побывал в Крыму и описал «реальное положение дел» на полуострове

https://static.news.ru/photo/c31597de-e3a9-11ea-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский певец Юрий Лоза, отдохнувший в Крыму, решил поделиться впечатлениями от поездки.

По словам музыканта, на полуострове много недостатков, которые негативно сказываются не только на жизни местных жителей, но и на настроении туристов.

Сам себя Крым прокормить и обеспечить всем необходимым пока не может, а всё, что отпускается из федерального бюджета, тут же расходуется на затыкание дыр, обслуживание неотложных нужд или разлетается непонятно куда, — написал исполнитель в Facebook.

Лоза назвал Крым «регионом на вырост», в котором есть «позитивная движуха». Кроме того, он пожаловался на платную дорогу. Ему пришлось платить несколько раз. Это испортило настроение.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

В Крыму историческое воссоединение положительно оценивают 93% опрошенных, в Севастополе такой же точки зрения придерживаются 90% респондентов. Негативно к нему относятся 4% и 6% соответственно. При этом 88% крымчан и 84% севастопольцев заявили, что снова пришли бы на избирательные участки и поддержали это решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Крыму. Она рассказала, что каждый год старается летом вылететь на отдых в Турцию. Однако в этом году из-за пандемии ей пришлось изменить свои планы и отправится в Крым. Теперь Бородина считает, что российские курорты должны развиваться.