Юрий Лоза отменил все концерты в 2022 году

Певец и композитор Юрий Лоза сообщил NEWS.ru, что отказался от проведения всех концертов в 2022 году. Отменить свои выступления музыкант решил в связи с новыми ограничениями на посещение массовых мероприятий, введёнными почти в 30 регионах страны из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции.

По мнению артиста, давать концерты в таких условиях звёздам шоу-бизнеса невозможно и нерентабельно, поскольку доход от проданных билетов не способен окупить затраты на организацию и проведение выступлений.

Новые ограничения способны убить концертную отрасль. Проводить кассовый концерт при заполнении четверти зала нереально! Я не планирую никаких выступлений на 2022 год, — заявил Лоза.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, о введении системы прохода на массовые мероприятия и в другие места скопления людей по QR-кодам объявили на данный момент 28 регионов России. Попова назвала эту меру недостаточной для эффективной борьбы со сдерживанием роста числа заболевавших COVID-19. Глава ведомства заявила, что тяжёлая эпидситуация в РФ требует «более быстрого реагирования» и «гораздо большего объёма принимаемых мер».