Юрий Антонов рассказал, что предпочитает слушать дома Юрий Антонов рассказал, что предпочитает слушать дома новости вместо музыки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

Музыкант и композитор Юрий Антонов рассказал корреспонденту NEWS.ru на фестивале «Шансон года — 2024», что ему неинтересны современные исполнители, и он куда пристальнее следит за политическими новостями. Отсутствие интереса Антонов объяснил тем, что слушал очень много музыки в течение всей жизни.

Я не слушаю [современных исполнителей]. Я вообще музыку не слушаю дома. Я в основном [слушаю] новости, меня интересует политика. <...> Как идут выборы в Соединенных Штатах, для нас это тоже очень важно. Что происходит на фронтах... Вот такие вещи меня интересуют, а музыку что мне слушать. Я в свои годы наслушался вот так музыки, — пояснил исполнитель.

Ранее Антонов рассказал, что сбросил вес благодаря меню, состоящему из овощей и фруктов. По его словам, такая диета потребовалась ему, чтобы снизить нагрузку на суставы и в целом чувствовать себя лучше. Певец также отметил, что отказался от мяса и спиртного, уменьшил порции еды и перешел на минеральную воду. При этом сам артист уверен, что главным залогом здоровья является жизнь за городом, и вкладывает деньги в землю. Несколько лет назад он построил усадьбу в подмосковном поселке Грибово.