Юрий Антонов рассказал о необычном занятии в свой день рождения Юрий Антонов рассказал, что в свой день рождения кормит снегирей семечками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

Отметивший 79-летие певец и композитор Юрий Антонов в интервью «Ретро FM» признался, что проводит день рождения в кругу семьи и кормит семечками снегирей в загородном доме. По словам артиста, масштабный праздник он планирует организовать в 2025 году, когда будет отмечать 80-летний юбилей. Антонов отметил, что главный подарок ему сделала природа в виде «настоящей зимы и сугробов в человеческий рост».

День рождения и юбилей — разные истории. Юбилей я стараюсь сделать обширным, приглашаю своих друзей, отмечаю. Обыкновенный день рождения — скромно, в кругу моих близких, — пояснил исполнитель.

Ранее сообщалось, что Антонов — большой поклонник кошек. В его большом доме в Подмосковье живут несколько котов и кошек, а также собаки, домашние птицы и много других животных. Количество питомцев постоянно растет, поскольку музыкант регулярно подбирает с улицы и спасает бездомных животных.

Помимо ухода за многочисленными четвероногими и крылатыми друзьями артист периодически выступает на крупных концертах. Новых песен композитор не выпускал давно, однако у него в запасе накопилось достаточно неизданных произведений, над которыми он работает по мере возможности.