Юная невеста Лепса ответила хейтерам рассуждениями о свободе Аврора Киба разместила пост о свободе на фоне обсуждения ее отношений с Лепсом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс и Аврора Киба

18-летняя Аврора Киба, которую 61-летний эстрадный певец Григорий Лепс представил на Премии МУЗ-ТВ как свою невесту, опубликовала в соцсетях пост с рассуждениями о свободе, на это обратил внимание портал StarHit. Соответствующая публикация появилась на фоне критики со стороны интернет-пользователей, которая обрушилась на девушку из-за ее романа со столь взрослым музыкантом.

Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно, — написала она.

Киба напрямую не комментировала свои отношения с Лепсом. Тем не менее она продолжает публиковать на своей странице снимки с роскошными букетами, а также намекать на полученное предложение кольцом бренда Graff за несколько сотен тысяч рублей.

Ранее стало известно, что 61-летний Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. По предварительной информации, девушка, получившая кольцо с бриллиантом, пока не дала ответ артисту. Певец уже неоднократно появлялся с возлюбленной на публике. В частности, их заметили вместе на вечеринке Петербургского международного экономического форума.

Бабушка 18-летней невесты певца в интервью KP.RU заявила, что свадьба влюбленных состоится только после помолвки и венчания, которых пока не было. В разговоре с журналистами Галина Палилова отметила, что не думает, что бракосочетание артиста с ее внучкой произойдет скоро.