https://static.news.ru/photo/8aa0f900-eadc-11e9-a246-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Svetlana Stp - собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Юлия Михалкова покидает проект «Уральские пельмени» по решению коллектива. Причиной стал отказ артистки гастролировать по российским городам.

Некоторое время назад Михалкова переехала в Москву и теперь соглашается выступать с основным составом только в Екатеринбурге. Это вызвало возмущение среди участников легендарного коллектива, посовещавшись, юмористы решили расстаться с Михалковой и «дать дорогу молодым», пишет URA.RU.

В афишах новой программы коллектива «Чем торт не шутит» фамилии Михалковой уже нет, хотя в её соцсетях по-прежнему стоит статус артистки «Уральских пельменей». Директор шоу Евгений Орлов официально эту ситуацию не прокомментировал.

Ранее News.ru сообщал, что автор шоу «Реутов ТВ» и ведущий рубрик в «Вечернем Урганте» Владимир Маркони рассказал о своём участии в шоу «Уральские пельмени» и причинах ухода. Покинуть шоу его вынудили перемены в тематике юмора.