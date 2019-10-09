Юлия Михалкова покидает проект «Уральские пельмени» по решению коллектива. Причиной стал отказ артистки гастролировать по российским городам.
Некоторое время назад Михалкова переехала в Москву и теперь соглашается выступать с основным составом только в Екатеринбурге. Это вызвало возмущение среди участников легендарного коллектива, посовещавшись, юмористы решили расстаться с Михалковой и «дать дорогу молодым»,
В афишах новой программы коллектива «Чем торт не шутит» фамилии Михалковой уже нет, хотя в её соцсетях по-прежнему стоит статус артистки «Уральских пельменей». Директор шоу Евгений Орлов официально эту ситуацию не прокомментировал.
Ранее News.ru сообщал, что автор шоу «Реутов ТВ» и ведущий рубрик в «Вечернем Урганте» Владимир Маркони рассказал о своём участии в шоу «Уральские пельмени» и причинах ухода. Покинуть шоу его вынудили перемены в тематике юмора.
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