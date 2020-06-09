Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из «Уральских пельмененй»

https://static.news.ru/photo/f48ec326-aa33-11ea-8bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mihalkova

Актриса Юлия Михалкова назвала истинную причину своего ухода из шоу «Уральские пельмени». По её словам, главной причиной был вопрос творчества внутри коллектива.

Актриса рассказала, что ей хорошо работалось в этом коллективе. Однако Михалкова хотела покорять новые высоты.

В «Пельменях» было классно, но хотелось профессионального роста, — сообщила она в интервью PeopleTalk.

Михалкова подчеркнула, что вопреки слухам, она покинула команду не из-за финансовых разногласий и не из-за неразделённой любви к экс-партнёру по команде Дмитрию Брекоткину.

Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только пять процентов и далеко не решающий фактор, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал очередной судебный иск — уже третий за месяц — с требованием взыскать 9,3 млн рублей с компании ООО «Уральские пельмени продакшн».