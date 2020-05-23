Юлия Ковальчук показала стройные ноги в ответ на критику хейтеров

https://static.news.ru/photo/ca7efbf6-9cc7-11ea-9eec-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ковальчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Юлия Ковальчук высказалась в ответ на нападки хейтеров, называющих её «постаревшей девочкой». Она опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своём отношении к возрасту. По мнению артистки, только после тридцати представительницы прекрасного пола могут почувствовать себя настоящими женщинами, мудрыми и рассудительными.

За плечами уже приличный жизненный опыт и копилочка женской мудрости, которая во много раз даёт фору более молоденьким девчонкам, но при этом невероятный авантюризм и свобода выбора, о которой можно только мечтать, — отметила певица.

При этом Ковальчук подчеркнула, что с удовольствием вспоминает и свои 20 лет. Она любит их «за максимализм, безрассудство и полётность». Однако время идёт, и стареть тоже нужно уметь красиво, считает певица.

Да и взрослеть нужно уметь красиво! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую, — подытожила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ковальчук рассказала о своём знакомстве с музыкантом Алексеем Чумаковым и объяснила, в чём залог их крепкой семьи. Пара познакомилась на проекте «Танцы на льду». Ковальчук всё время подтрунивала над своим партнёром, в то время как он оставался невозмутимым и спокойным. Потом Чумаков пригласил её на концерт. В 2013 году они поженились, и только спустя четыре года у музыкантов родилась дочка Амелия.