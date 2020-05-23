Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала стройные ноги в ответ на критику хейтеров

10:23, 23 мая 2020
Юлия Ковальчук Юлия Ковальчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Юлия Ковальчук высказалась в ответ на нападки хейтеров, называющих её «постаревшей девочкой». Она опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своём отношении к возрасту. По мнению артистки, только после тридцати представительницы прекрасного пола могут почувствовать себя настоящими женщинами, мудрыми и рассудительными.

За плечами уже приличный жизненный опыт и копилочка женской мудрости, которая во много раз даёт фору более молоденьким девчонкам, но при этом невероятный авантюризм и свобода выбора, о которой можно только мечтать, — отметила певица.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð£ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ ÐºÑÑÐ° ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð²Ð·ÑÐ¾ÑÐ»ÐµÐ»Ð° Ð´ÐµÐ²Ð¾ÑÐºÐ°...ÑÐ¶Ðµ Ð½Ðµ ÑÐ°...ÑÐ¾Ð²ÑÐµÐ¼ ÑÑÐ°ÑÐµÐ½ÑÐºÐ°Ñ... ÐÐ¾Ð»ÑÑÐµÐ³Ð¾ ÑÐ´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¾Ñ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ³Ð¾ Ð²Ð¾Ð·ÑÐ°ÑÑÐ°, Ñ ,Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ð»ÑÐ¹, ÐµÑÑ Ð½Ðµ Ð¸ÑÐ¿ÑÑÑÐ²Ð°Ð»Ð°) ÐÐ° Ð¿Ð»ÐµÑÐ°Ð¼Ð¸ ÑÐ¶Ðµ Ð¿ÑÐ¸Ð»Ð¸ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½ÑÐ¹ Ð¾Ð¿ÑÑ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ð»Ð¾ÑÐºÐ° Ð¶ÐµÐ½ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¼ÑÐ´ÑÐ¾ÑÑÐ¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ Ð²Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ°Ð· Ð´Ð°ÑÑ ÑÐ¾ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ½ÑÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð´ÐµÐ²ÑÐ¾Ð½ÐºÐ°Ð¼, Ð½Ð¾ Ð¿ÑÐ¸ ÑÑÐ¾Ð¼ Ð½ÐµÐ²ÐµÑÐ¾ÑÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð²Ð°Ð½ÑÑÑÐ¸Ð·Ð¼ Ð¸ ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð° Ð²ÑÐ±Ð¾ÑÐ°, Ð¾ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¼ÐµÑÑÐ°ÑÑ) Ð¯ Ð¾Ð±Ð¾Ð¶Ð°Ð»Ð° Ð²Ð¾Ð·ÑÐ°ÑÑ Ð´Ð¾ 30-ÑÐ¸ Ð·Ð° Ð¼Ð°ÐºÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð¼, Ð±ÐµÐ·ÑÐ°ÑÑÑÐ´ÑÑÐ²Ð¾ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÑÐ½Ð¾ÑÑÑ, Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ 30-ÑÐ¸ Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ð° ÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÑÑÑ ÐÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð²Ð¾Ð·ÑÐ°ÑÑ ÑÑÑ Ð¸Ð³ÑÐ°ÐµÑ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð½Ð° ÑÑÐºÑ) ÐÐ° Ð¸ Ð²Ð·ÑÐ¾ÑÐ»ÐµÑÑ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ ÑÐ¼ÐµÑÑ ÐºÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð¾..! Ð¢Ð°Ðº ÑÑÐ¾ Ñ ÑÐ²Ð¾Ð¸ Ð¼Ð¾ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¸ ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ð¾ÑÐºÐ¸ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ, ÑÑÐ¾ Ð¸ Ð²Ð°Ð¼ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÑ)! #ÑÐ»Ð¸ÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ð»ÑÑÑÐº #Ð¿ÐµÐ²Ð¸ÑÐ° #Ð²ÐµÐ´ÑÑÐ°Ñ #Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ° #Ð»ÑÐ±Ð¾Ð²Ñ #ÑÑÐ°ÑÑÑÐµ #Ð²Ð¾Ð·ÑÐ°ÑÑ #ÑÑÐ¿ÐµÑ #Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ð° #Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Julia Kovalchuk/Ð®Ð»Ð¸Ñ ÐÐ¾Ð²Ð°Ð»ÑÑÑÐº (@juliakovalchuk)

При этом Ковальчук подчеркнула, что с удовольствием вспоминает и свои 20 лет. Она любит их «за максимализм, безрассудство и полётность». Однако время идёт, и стареть тоже нужно уметь красиво, считает певица.

Да и взрослеть нужно уметь красиво! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую, — подытожила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ковальчук рассказала о своём знакомстве с музыкантом Алексеем Чумаковым и объяснила, в чём залог их крепкой семьи. Пара познакомилась на проекте «Танцы на льду». Ковальчук всё время подтрунивала над своим партнёром, в то время как он оставался невозмутимым и спокойным. Потом Чумаков пригласил её на концерт. В 2013 году они поженились, и только спустя четыре года у музыкантов родилась дочка Амелия.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях