Юлиан опроверг слухи, что Пугачёва мешала карьере Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/66ee4f4c-ec22-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Фото: radio_julian/instagram.com

Музыкант Юлиан заявил, что Алла Пугачёва никогда не препятствовала карьере певицы Валентины Легкоступовой.

Не думаю, что Пугачёва что-то делала, чтобы «закрыть» Валю. Легкоступова мне, кстати, по этому поводу никогда ничего не говорила. Нормально жила, прекрасно выглядела, выступала, — привели слова певца на портале Teleprogramma.pro.

Он отметил, что у Валентины Легкоступовой были в прошлом проблемы с алкоголем, затем она перестала пить. Но после свадьбы с последним мужем Юрием Фирсовым она снова начала пить.

Как писал NEWS.ru ранее, певец Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу, певицу Аллу Пугачёву, по поводу обвинений Валентины Легкоступовой. Он отметил, что Алла Пугачёва никогда не препятствовала карьере Валентины Легкоступовой и что у покойной певицы была «своя публика».