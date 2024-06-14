«Юбка все короче»: Басков высмеял наряд участницы «голой» вечеринки Басков высмеял откровенный наряд Лолиты на красной дорожке Премии Муз-ТВ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Николай Басков

Народный артист России Николай Басков на красной дорожке Премии Муз-ТВ высмеял откровенный наряд певицы Лолиты Милявской, которая была одной из участниц «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Артист не смог пройти мимо длины платья соведущей, отметив, что оно с каждым годом становится «все короче и короче», передает корреспондент NEWS.ru.

Боже мой, Лолочка, уже на дворе 2024 год, а юбка у тебя все короче и короче, — пошутил артист.

Лолита парировала, с иронией отметив, что если Басков продолжит сыпать своими «комплиментами», то ее «больше никогда не позовут — не то что на красную дорожку».

Ранее поклонники назвали вызывающим и смелым мини-платье, в котором 60-летняя певица Лолита Милявская выступила на вечеринке в московском ресторане. Соответствующая публикация появилась в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) журналиста Марии Ремизовой. В комментариях под снимками артистки зрители отметили, что история с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой ее «ничему не научила». Другие предположили, что Лолита намеренно провоцирует публику откровенными нарядами, чтобы снова попасть на обложки газет.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что, если бы не скандал с «голой» вечеринкой блогера Ивлеевой, Милявская могла бы стать претенденткой на звание королевы эстрады вместо народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По его словам, Лолита периодически выпускает настоящие хиты, которые востребованы и любимы публикой.