https://static.news.ru/photo/91bcf4f6-ea81-11e9-961e-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россияне, не попавшие на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, смогут посмотреть его в кинотеатрах. Об этом сама Примадонна сообщила в Instagram .

Речь идёт о выступлении певицы в Кремлёвском дворце 17 апреля. Тогда многие не смогли купить билет на концерт звезды из-за слишком высоких цен. Стоимость некоторых приглашений доходила до 375 тысяч рублей.

Ранее News.ru писал, что Пугачёва намерена дать концерт в Минске. В столицу Белоруссии она приедет на поезде в личном спецвагоне, где есть всё необходимое только для неё (как известно, у звезды аэрофобия, поэтому она предпочитает поезда самолётам), и разместится в одном из фешенебельных пятизвёздочных отелей в центре города.