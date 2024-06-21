«Яркий и мужественный»: актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО Актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При осуществлении боевых задач на специальной военной операции погиб актер Леонид Гусаров, сообщили в Жуковской детской школе искусств № 1. Там мужчина преподавал театральное мастерство.

Поклонники творчества Леонида Гусарова не увидят яркого артиста на сцене, не услышат вживую его потрясающие стихи в авторском исполнении <...> Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны, — рассказали коллеги.

На специальную военную операцию артист ушел в качестве добровольца в августе 2023 года. До этого он снимался в кино. В сериале «Последний мент» он исполнил роль охранника Самсонова, россияне могли его видеть также в хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».

В мае этого года стало известно, что автор «Уральских пельменей» бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации в возрасте 55 лет. Музыкант в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Спустя время он перестал выходить на связь и был признан пропавшим без вести. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.

В ноябре также погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. В пресс-службе театра отметили, что боль и скорбь, которую испытали его друзья, коллеги и родные, невозможно передать словами.