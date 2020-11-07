Яна Чурикова нырнула в Баренцево море в день рождения

https://static.news.ru/photo/0b35a242-21d6-11eb-9408-fa163e074e61_660.jpg Яна Чурикова Фото: yana_chu/instagram.com

Российская телеведущая Яна Чурикова 6 ноября 2020 года отметила 42-й день рождения. Отпраздновать решила экстремально — поехала на побережье Баренцева море. В социальной сети она призналась, что давно мечтала начать новый год жизни именно на море.

Журналистка сначала занялась дайвингом. Продюсер отметила, что погрузилась в самой северной точке. Именинница поделилась своим переосмыслением того, как стоит относится к тёплому и холодному морям.

Тёплые моря, как и южная природа, легко влюбляют в себя. Когда ты юн, ты ищешь простых удовольствий. Но с внутренней зрелостью приходят и другие ценности. И вот суровая красота и потрясающее изобилие здешнего подводного мира переворачивают представление о том, что такое дайвинг на Кольском [полуострове], — написала Чурикова под публикацией на своей странице в социальной сети Instagram.

Вторую партию фото она посвятила гастрономическим изыскам. Звезда полакомилась свежим морским уловом.

Накануне пользователи социальной сети обвинили телеведущую Ксению Собчак в лицемерии из-за отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах. Знаменитость опубликовала в Instagram снимок отпуска в Дубае. При этом она нелестно отозвалась об отдыхе на родине — в Сочи.

Журналистке сразу же припомнили критику радикальных мусульман, после которой она отправилась в «сердце ислама». Собчак также напомнили о том, что она была кандидатом в президенты России. По мнению подписчиков, претенденты на такой пост должны поддерживать российские курорты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин опубликовал очередное фото из Дубая, где он находится на отдыхе вместе с супругой, певицей Валерией. В этот раз он покусился на славу балерины Анастасии Волочковой, которая известна в числе прочего многочисленными фотографиями в шпагате. Пригожин показал, как с женой отдыхает на яхте. В кадре он позирует, широко расставив ноги.