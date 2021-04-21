«Я упала в яму с гробом»: Ани Лорак рассказала о гибели брата в Афганистане

https://static.news.ru/photo/1f5f4c7c-a341-11eb-b625-96000091f725_660.jpg Ани Лорак Фото: anilorak/instagram.com

Певица Ани Лорак в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» разрыдалась, вспоминая брата Сергея, ушедшего добровольцем в Афганистан.

По словам артистки, она не верила, что брат может погибнуть, воспринимая его как супермена, который «спасёт человечество». Но в какой-то момент к их матери пришёл мужчина, который сообщил ей о смерти сына.

Я просто кричала. Были слёзы, истерика. Когда привезли гроб, он был закрыт. Когда его опускали в землю, я бросилась туда. Я не могла представить, что это когда-то случится. Я упала в яму с гробом, — поделилась Лорак.

Певицу достали из ямы и сделали ей укол. Ночью ей приснился брат со словами, что он не умер. Она призналась, что у них с Сергеем всегда была особая связь и сейчас во все сложные моменты жизни он даёт ей силы.

Я всегда молюсь перед большими шоу и концертами, вспоминаю его. Он просто стал моим ангелом. Я проживу одну жизнь за двоих. Не сдамся. Я буду самой лучшей певицей и артисткой ради него, — добавила артистка.

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) стала известной после конкурса «Евровидение». В 2008 году она стала второй, уступив Диме Билану.

Ранее артистка опубликовала архивное фото с братьями под новогодней ёлкой. Будущей звезде на снимке от силы года четыре, узнать в ней знаменитость невозможно.

Брат звезды Сергей погиб в Афганистане в 1987 году. Именно он сумел разглядеть в сестре музыкальный талант. Мальчик нередко подыгрывал сестрёнке на гитаре и разучивал с ней ноты. Судьба двух других братьев артистки сложилась удачно: Игорь — успешный журналист, Андрей — удачливый бизнесмен.