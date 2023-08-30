«Я слышу жесткий хруст»: Айза сообщила, что сбила байкера из России на Бали Айза призналась, что сбила байкера из России на Бали

Телеведущая и блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что сбила байкера из России во время пребывания на Бали. По ее словам, она ехала на автомобиле в школу за детьми, в какой-то момент под ее колесами оказался байк.

Я только что наехала на байк с человеком. <...> В зеркалах его не видно было. <...> Я слышу жесткий хруст и понимаю: «Все, я наехала на человека», — рассказала блогерша.

По ее словам, дорога к школе оказалась настолько узкой, что для того чтобы пропустить встречное авто, блогерше пришлось сдавать назад. Именно во время этого маневра она и наехала на байкера. Узнать его национальность помогли матерные восклицания после наезда.

Айза уточнила, что в результате ДТП у байка сломалось крыло. В остальном, никто не пострадал, а ситуацию с поломкой решили при помощи денежной компенсации. Как призналась телеведущая, после аварии она подружилась с байкером.

Певица Лада Дэнс в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов. Позже стало известно, что Лада Дэнс намерена потребовать в суде 12 млн рублей от транспортной компании, которой принадлежало такси.

На шестой день после аварии Дэнс лично вышла на связь с поклонниками, опубликовав пост в социальных сетях и поблагодарив публику за внимание и поддержку. 13 августа представитель певицы сообщил, что ее ждет долгий реабилитационный процесс, так как она не может передвигаться самостоятельно.