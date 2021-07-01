«Я никто»: Шепелев о проблемах с бесплатной прививкой и получением QR-кода

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в социальной сети Instagram назвал себя «никем» и рассказал о проблемах с получением бесплатной прививки от COVID-19 в Москве и оформлением QR-кода. Журналист отметил, что его пост — лишь отражение личного опыта.

Он решил вакцинироваться в коммерческом лечебном учреждении, но с паспортом Белоруссии ему отказали, а с ВНЖ в РФ — согласились ввести препарат.

У меня не было выбора, какую вакцину ставить, доступен был только «Спутник [V]», его и сделал. Дальше всё как у всех. Вечером после укола ощущение, что заболел. Утром — всё в порядке. <...> Получить QR было ни разу не просто. На «Госуслугах» и в прочих приложениях я как гражданин Беларуси — никто: мой паспорт они не признают, не видят, не подтверждают. ОМС я потерял, остался только СНИЛC. Поэтому загрузить QR через приложения я не смог, — добавил Шепелев.

Он отметил, что ему помогли в клинике, где сделали прививку. Сотрудники загрузили данные ведущего в ЕМИАС, после чего он получил долгожданный QR-код.

С 28 июня в Москве и Подмосковье действуют QR-пропуска в кафе и рестораны для привитых граждан, переболевших недавно COVID-19 или получивших отрицательные результаты ПЦР-тестов. Представители отрасли уверяют, что из-за этого решения властей система общепита в столичном регионе оказалась в предбанкротном состоянии. Это грозит не только закрытием многих заведений, но и высвобождением рабочей силы.

Ранее сообщалось, что одна принятая мера не может решить проблему, для разрешения ситуации необходимо действовать комплексно. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения столичных ресторанов и других заведений общепита.