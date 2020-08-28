«Я навсегда вошла в историю»: Волочкова обвинила хейтеров в зависти

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Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику, напомнив, что уже навсегда вошла в историю России.

По её словам, она всегда была предана своей профессии и посвятила её много лет труда.

Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тётки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина, — написала Волочкова в своём Instagram.

Балерина также предположила, что немногие из хейтеров достигли «своих вершин», и поэтому не имеют права осуждать других.

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова, которая отдыхает в Турции со своим возлюбленным, не перестаёт удивлять снимками из отпуска. На этот раз экс-прима Большого театра растянулась в поперечном шпагате в гамаке, как бы измеряя его длину ногами.