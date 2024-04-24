«Я матерый волк»: Басков раскрыл свое отношение к обнаженным фотосессиям Басков заявил, что совершенно нормально относится к обнаженным фотосессиям

Фото: NEWS.ru

Николай Басков

Российский певец Николай Басков заявил на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ», что «совершенно нормально» относится к обнаженным женским фотосессиям. При этом артист совсем не стремится раздеть девушку на первом свидании — его «больше вдохновляют мозги», передает корреспондент NEWS.ru.

Совершенно нормально, а почему нет? Знаешь, как интересно? Человека сначала ты увидел, потом надо куда-то сходить вместе, поболтать. Я матерый волк, — пошутил он.

Ранее Басков также признался, что не представляет свою жизнь без внимания. По словам певца, вызывать у людей какие-либо эмоции, будь они положительные или отрицательные, — прекрасно. Басков также рассмеялся, когда его спросили об отношениях с женщинами. Вместо ответа он напомнил, что является молодым и привлекательным мужчиной, к тому же и весьма состоятельным.

Певец также указал, что не хочет вступать в брак: он ценит свою свободу и доволен своей жизнью, а также любит, когда есть возможность выбирать. Идеально, когда, вступая в романтические отношения, оба человека отдают себе отчет, что эти отношения они не ведут к браку, подчеркнул он. Как считает Басков, главное — чтобы в отношениях было интересно и хорошо.