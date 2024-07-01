«Я люблю диеты»: Розанова рассказала, как поддерживает форму Розанова рассказала, что диета помогает ей поддерживать форму

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Ирина Розанова

Актриса театра и кино Ирина Розанова получила премию «Ника» за роль второго плана в фильме «За нас с вами» и рассказала корреспонденту NEWS.ru, как относится к разным диетам. Она призналась, что постоянно делает чекапы, проходит комплексное обследование организма.

Я всю жизнь занимаюсь разнообразными диетами, я их очень люблю. Мама занималась голоданиями, раздельным питанием, и я тоже. Сейчас нахожусь на безглютеновом питании. Это очень вкусно, делаю всякие там <...> очень несложные простые штучки, — сообщила 62-летняя актриса.

Ирина Розанова также рассказала, что систематически проходит комплексное обследование организма. Она посоветовала всем проводить регулярные чекапы своего здоровья.

У нас XXI век на дворе. Всем надо проверяться и не бояться. Этот страх, который держит, он нам потом боком выходит и делает только хуже, — подчеркнула Розанова.

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