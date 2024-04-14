«Я буду офигительным мужем лет в 50»: Кологривый о семейной жизни Кологривый заявил, что ему рано примерять на себя роль мужа

Актер Никита Кологривый, говоря о своей личной жизни, рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что ему рано примерять на себя роль мужа. По его словам, он будет «офигительным» супругом в 50 лет, но не в 29. При этом он отметил, что еще не развелся и часто проводит время с женой и дочкой, хотя и живет отдельно от них.

Рановато я начал примерять на себя роль мужа. Мне нужно пройти большой путь. Мне кажется, я буду офигительным мужем лет в 50, но не в 29. Это прежде всего проблема во мне. Я оказался не готов к семейной жизни. Я считаю, что не нужно быть вместе, если не до конца уверен. Во лжи жить нельзя. Я боялся признаться, что хочу еще погулять. Внутри хотел свободы, а внешне делал вид приличного мужа, — сообщил Кологривый.

Ранее актер рассказал об изменах супруге, с которой до сих пор находится в официальном браке. Также звезда подтвердил информацию о романе с Агатой Муцениеце.

До этого Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве после того, как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта.