Высоцкая в ярком бикини на яхте восхитила фанатов

https://static.news.ru/photo/41c5a50c-c9e6-11ea-a8ba-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: juliavysotskayaofficial/instagram.com

Телеведущая Юлия Высоцкая показала снимок, сделанный во время отпуска на море. Актриса в откровенном бикини на яхте демонстрирует стройную фигуру и длинные ноги.

Всё, что случилось со мной когда-либо — моё. Всё, что я пережила, сделало меня мной. Жизнь состоит из множества улыбок, слёз, отчаянья, смеха, радостей, печалей и других оттенков чувств. И если я сейчас не на море, совсем не означает, что моря больше нет. Море есть, и оно моё, — написала Высоцкая.

Высоцкая удивила подтянутым загорелым телом. Снимок оценили певица Слава, актёр Игорь Верник и композитор Игорь Крутой. Поклонники ведущей осыпали её комплиментами, отметив, что с годами она становится прекраснее.

Шикарная женщина! Фигура мечты, — пишут в комментариях.

Высоцкая замужем за режиссёром Андреем Кончаловским более 20 лет. У них двое детей: дочь Мария и сын Пётр. В октябре 2013 года знаменитости попали в аварию на юге Франции. Сами они отделались лишь испугом, а их дочь Маша впала в кому и теперь находится на реабилитации в Москве. Звёздные родители не дают никаких комментариев о состоянии дочери.

Ранее в Сети появился архивный снимок актрисы Юлии Высоцкой с детьми. Фото опубликовано на фанатской странице, посвящённой актрисе Татьяне Кравченко. Снимок, на котором счастливая мать обнимает детей, был сделан ещё до того, как дочь Высоцкой Мария попала в ДТП, писал NEWS.ru.