«Вырезали огромный кусок мозга»: в РАН рассказали о лечении Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/06875424-938d-11eb-a543-96000091f725_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе, пишет KP.RU.

Когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах, — поделился своими мыслями Чумаков.

У артистки могут быть некие сложности после операций и длительного лечения. Специалист также добавил, что лично не видел Заворотнюк в больнице, однако утверждает, что та «не ходит сама». По его словам, звезде «Моей прекрасной няни» теперь требуется постоянная поддержка и уход, так как вряд ли она в состоянии полноценно себя обслуживать. Тем не менее, согласно самому оптимистичному прогнозу, знаменитость не только выживет, но и сможет остаться самой собой.

Я думаю, что она будет жить и сохранит внешние черты знакомой нам Анастасии Заворотнюк, и возможно, даже сможет сниматься в эпизодических ролях. Вернуться к прежнему состоянию, конечно, невозможно, — заключил специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Заворотнюк посвятила себя религии, постоянно общаясь с батюшкой. Артистка переживает тяжёлую болезнь, она не показывается на публике и не даёт никаких комментариев.