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Выпуск шоу «Вечерний Ургант» посвятили бабушке ведущего

14:46, 07 декабря 2021
Выпуск шоу «Вечерний Ургант» посвятили бабушке ведущего Нина Ургант Фото: kinopoisk.ru
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Очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант» артист и телеведущий Иван Ургант посвятил своей умершей 3 декабря бабушке, актрисе Нине Ургант. В эфире он рассказал истории о ней и побеседовал с Андреем Смирновым, режиссёром фильма «Белорусский вокзал». В этой ленте Ургант исполнила главную роль.

Это первый раз, когда наша программа будет называться «Вечерняя Ургант». Мы решили, что будет правильно посвятить его бабушке, отметил ведущий.

По словам телеведущего, легендарная бабушка всегда смотрела выпуски программ с его участием и могла сделать критические замечания.

Она говорила прямо, как есть: «Мне не понравилось. Я вообще не поняла, что ты сказал. Ты очень быстро говоришь». Или вот «Прожекторперисхилтон» — она вообще не понимала этой передачи, потому что мы там все быстро говорим. Она не понимала и говорила: «Я вижу, что вам весело, ладно», — поделился Ургант.

По словам внука, артистка не оценила его работу на театральной сцене, об этом она честно сказала ему после одной из премьер.

Она сказала мне низким своим голосом: «Нет, Ванята, это не победа»«, — рассказал актёр.

Как рассказал Иван Ургант, фильм «Белорусский вокзал» был чрезвычайно важен был для его бабушки.

Во-первых, этот человек снял фильм, на славе которого еще и мои внуки будут наживаться. Во-вторых, я помню, что с какого-то момента бабушка начала говорить фразу: «Я с „Белорусского вокзала“ уже одна осталась. <...> Все ушли рано», — объяснил он.

Смирнов поведал о том, что актрису не сразу утвердили на эту роль, так как чиновники желали видеть в фильме Инну Макарову. Финальное решение по итогам проб двух артисток принимал  художественный совет. По словам режиссёра, изначально совет утвердил Макарову, и после этого он написал заявление об уходе, сообщив, что отказывается продолжать съёмки фильма без Ургант. И через несколько месяцев он смог отстоять её назначение.

Почему я так держался за Ургант? Во-первых, она прекрасная актриса, я её видел в театре. Инна Макарова вполне крепкая, хорошая артистка, но её же не сравнить с Ниной, потому что у Нины запас женственности, о котором может мечтать любая баба и о котором мечтает любой мужик, — пояснил Смирнов.

Ранее народный артист РСФСР Николай Мартон, который проработал с актрисой Ниной Ургант   в Александринском театре почти 60 лет и был её соседом по даче, рассказал о своём последнем разговоре с коллегой. По словам Мартона, Нина Николаевна «будто прощалась, стараясь наговориться напоследок».

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