Выпуск шоу «Вечерний Ургант» посвятили бабушке ведущего

Очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант» артист и телеведущий Иван Ургант посвятил своей умершей 3 декабря бабушке, актрисе Нине Ургант. В эфире он рассказал истории о ней и побеседовал с Андреем Смирновым, режиссёром фильма «Белорусский вокзал». В этой ленте Ургант исполнила главную роль.

Это первый раз, когда наша программа будет называться «Вечерняя Ургант». Мы решили, что будет правильно посвятить его бабушке, — отметил ведущий.

По словам телеведущего, легендарная бабушка всегда смотрела выпуски программ с его участием и могла сделать критические замечания.

Она говорила прямо, как есть: «Мне не понравилось. Я вообще не поняла, что ты сказал. Ты очень быстро говоришь». Или вот «Прожекторперисхилтон» — она вообще не понимала этой передачи, потому что мы там все быстро говорим. Она не понимала и говорила: «Я вижу, что вам весело, ладно», — поделился Ургант.

По словам внука, артистка не оценила его работу на театральной сцене, об этом она честно сказала ему после одной из премьер.

Она сказала мне низким своим голосом: «Нет, Ванята, это не победа»«, — рассказал актёр.

Как рассказал Иван Ургант, фильм «Белорусский вокзал» был чрезвычайно важен был для его бабушки.

Во-первых, этот человек снял фильм, на славе которого еще и мои внуки будут наживаться. Во-вторых, я помню, что с какого-то момента бабушка начала говорить фразу: «Я с „Белорусского вокзала“ уже одна осталась. <...> Все ушли рано», — объяснил он.

Смирнов поведал о том, что актрису не сразу утвердили на эту роль, так как чиновники желали видеть в фильме Инну Макарову. Финальное решение по итогам проб двух артисток принимал художественный совет. По словам режиссёра, изначально совет утвердил Макарову, и после этого он написал заявление об уходе, сообщив, что отказывается продолжать съёмки фильма без Ургант. И через несколько месяцев он смог отстоять её назначение.

Почему я так держался за Ургант? Во-первых, она прекрасная актриса, я её видел в театре. Инна Макарова вполне крепкая, хорошая артистка, но её же не сравнить с Ниной, потому что у Нины запас женственности, о котором может мечтать любая баба и о котором мечтает любой мужик, — пояснил Смирнов.

Ранее народный артист РСФСР Николай Мартон, который проработал с актрисой Ниной Ургант в Александринском театре почти 60 лет и был её соседом по даче, рассказал о своём последнем разговоре с коллегой. По словам Мартона, Нина Николаевна «будто прощалась, стараясь наговориться напоследок».