«Выпендрежник»: Бородин потребовал от Киркорова извинений перед страной Глава ФПБК Бородин призвал Киркорова извиниться за дорогой пасхальный кулич

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народному артисту России Филиппу Киркорову необходимо извиниться перед страной за дорогой пасхальный кулич, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, король российской эстрады является «обыкновенным выпендрежником». Он предположил, что у Киркорова не было в детстве конфет и мороженого.

[Киркоров] кулич показал, часы показал. Это обыкновенный выпендрежник. Видимо, в детстве ему что-то недодавали. Сейчас есть такая возможность похвастаться. Видимо, в детстве у него не было конфет, мороженого. Это все из детства идет с точки зрения психологии. Ему, по-хорошему, надо извиниться перед всей страной за свои элгэбэтэшные (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru) выходки, — высказался Бородин.

Он также отметил, что Киркорову следовало бы направить свои ресурсы на помощь участникам спецоперации. Однако, по мнению Бородина, даже если артист захочет помочь, бойцы вряд ли примут его поддержку из-за репутации.

Надо заслужить право помогать бойцам на СВО. А с точки зрения морали ему бы, конечно, помогать надо СВО, но кто от него помощь примет? Ни один командир рядом с ним не встанет и не примет от него подачки. Он и сам прекрасно понимает, осознает, что нормальные мужики никогда ему руку не пожмут. Он нерукопожатный в зоне СВО, — резюмировал Бородин.

Ранее Киркоров опубликовал видео с дизайнерским куличом за 100 тысяч рублей. Он был наполнен дубайским шоколадом и лесными ягодами. Шапочку сделали в виде церковного купола, выполнена она из съедобной бумаги, а на «луковицу» установили золотой крест.