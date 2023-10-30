Игорь Николаев увековечил свой хит в новом товарном знаке Автор хита «Выпьем за любовь» Николаев зарегистрировал одноименный товарный знак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак с названием своего хита «Выпьем за любовь», следует из данных на сайте Роспатента. Артист планирует выпускать под этим брендом алкогольную продукцию и безалкогольные напитки.

В частности Николаев планирует торговать пивом, вином, ликерами, медовухой, соками, молочной продукцией, полуфабрикатами, сладостями и фастфудом. Кроме того, артист сможет оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.

Ранее известный ресторатор Константин Ивлев по итогам длившегося полтора года судебного разбирательства добился выплаты в размере 3,5 млн рублей от «Мясницкого ряда». Причиной затяжного спора стал тот факт, что компания использовала лицо шеф-повара для продвижения своей продукции без согласия самого Ивлева.

Весной 2021 года ресторатор действительно согласился стать лицом «Мясницкого ряда» за 8,5 млн рублей, однако компания продолжила использовать его лицо даже после того, как срок действия контракта истек. В июне 2022 года была организована контрольная закупка, а затем юристы направили материалы в суд, который поддержал позицию истца.